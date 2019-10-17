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Konut satış Eylül’de yüzde 15 arttı

Türkiye genelinde eylülde satılan konut sayısı, 2018'in aynı ayına göre yüzde 15,4 artış gösterdi.

17 Ekim 2019 Perşembe 12:05
Konut satış Eylül’de yüzde 15 arttı

Türkiye genelinde eylülde satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 arttı. Eylül’de satılan konut sayısı 146 bin 903 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 23 bin 265 konutla ilk sırada (yüzde 15,8) yer aldı. İstanbul’u 14 bin 906 konut satışıyla (yüzde 10,1) Ankara, 8 bin 830 konut satışıyla (yüzde 6) İzmir izledi. En az satış olan iller 19’ar konutla Hakkari ve Ardahan, 75 konutla Şırnak oldu. 51 bin 393 konut ilk defa satıldı. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 347 konutla en yüksek payı (yüzde 16,2) aldı. İstanbul’u 3 bin 921 konut satışıyla Ankara, 2 bin 887 konut satışıyla İzmir takip etti.

Yabancılara yapılan konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 azalarak 4 bin 177 oldu. Bu alanda ilk sırada bin 924 konut satışıyla İstanbul yer alırken, bu ili 744 satışla Antalya, 239 satışla Ankara, 213 satışla Bursa ve 141 satışla Yalova izledi.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 12:05
  1. Yalova
  2. Ardahan
  3. Şırnak
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Hakkari
  7. Bursa
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. satılan konut sayısı
  11. konut sayısı
  12. Konut satışları
  13. Yabancılara yapılan konut satışları

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