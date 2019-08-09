0553 313 94 23

Konut kredisine başvuranların sayısı 34 bini geçti

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın konut kredisi faizlerindeki indirimleri sonrası kredi başvurusunda bulunan kişi sayısı 34 bini geçti- 7 iş gününde toplanan rekor seviyedeki konut kredisi başvurularının toplam tutarı 5,9 milyar liraya ulaştı

09 Ağustos 2019 Cuma 15:51
Konut kredisine başvuranların sayısı 34 bini geçti

İSTANBUL (AA) - Kamu bankalarının konut kredi faizlerini yüzde 1'in altına çekmesi sonrasındaki kredi talebi rekor seviyeye çıktı.

Bankacılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın ağustos başında konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekmelerinin ardından müşterilerinden gelen talep rekor seviyeye çıkarken, 7 iş gününde 34 bini aşan kişinin 5,9 milyar liralık kredi başvurusunda bulunduğunu kaydedildi.

Başvuru sayısı ve tutarının, bu kadar kısa bir zaman diliminde ulaşılmış en yüksek seviyeye işaret ettiğini ifade eden kaynaklar, talebin bayram tatili sonrasında da devam edebileceğini tahmin etti.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ay başında konut faiz oranlarında indirime giderek, ikinci el dahil tüm konutlar için aylık faizi yüzde 0,99'dan başlayan oranlara düşürürken, vadeleri de kamu bankalarının tarihinde ilk kez 120 aydan 180 aya kadar yükseltmişti.

Türkiye ekonomisindeki dengelenme sürecine paralel enflasyondaki gerileme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirim sürecine girmesiyle bankalar da bu ay başından itibaren mevduat ve kredi faiz oranlarını düşürmeye başlamıştı.

Analistler, faiz oranlarındaki gerilemenin devam etmesinin beklendiğini belirterek, kamu bankalarından sonra özel bankaların da faizlerde
düşüş sürecini başlatacağını ve böylece kredi pazarının daha da büyüyeceğini ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:51
  1. bankacılık
  2. konut kredisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tatil yolunda kazalar başladı
    1. Tatil yolunda kazalar başladı
    2. Orhangazi’de 18 kişi gemi sevk ve..
    3. 1. Hazar Ekonomik Forumu 12 Ağustos'ta..
    4. 41 yıllık hayali gerçek oldu
    5. Avrasya Ekonomik Birliği..
    6. Pazarlıkta elini incittiği dedeye..
    7. Kurban Bayramı öncesi havadan trafik..
    8. AK Parti yönetiminden esnafa bayram..
    9. Aktar ve baharatçıların "sucuk" mesaisi
    10. Iğdır'da "koca engerek" bir kişiyi..
    11. Manchester City'de Sane en az 6 ay yok
    12. Nazilli’de bayram öncesi engelli ve..
    13. Trafik uygulamasında vatandaşlara..
    14. Kulakları kesilerek işkence yapılan..
    15. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram..
    16. Yalova merkezli 3 ilde uyuşturucu..
    17. Burhan Kuzu'ya skandal sözler! 'Senin..
    18. İHH ve Fetih-Der'den İdlib'e yardım..
    19. İkramiyelerini alan emekliler memnun
    20. Bayburt’ta 2 kişiyi bıçaklayan..
    21. Fenerbahçe'nin rakibi Demir Grup..
    22. Dev projede geri sayım başladı!
    23. Başkan Pekmezci’den Kurban Bayramı..
    24. Real Madrid Fransız yıldızın peşinde!
    25. TEM Otoyolu’nda oluşan bayram..
    26. Gazeteci adayları sertifikalarını aldı
    27. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması..
    28. Erdek’te yüzer restoranlar yer arıyor
    29. Büyükşehir ailesi bayramlaştı
    30. Balıkesir Büyükşehir bayramda 24 saat..
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!