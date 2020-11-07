Konut kredilerinin yarıdan fazlası 4 ilde

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Türk bankacılık sektörünün eylül sonu itibarıyla kullandırdığı konut kredileri bakiyesi 277,3 milyar liraya yükseldi. Geçen yıl sonunda 199 milyar lira seviyesinde olan konut kredi bakiyesi, 9 aylık dönemde yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi. Konut kredilerinin yarıdan fazlası İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da kullandırıldı. İstanbul yüzde 28,7’lik pay ve 79,7 milyar liralık kredi bakiyesi ile konut kredilerinde aslan payını aldı. İstanbul’u yüzde 12,1’lik oran ve 33,6 milyar liralık kredi ile Ankara, yüzde 7,8’lik pay ve 21,6 milyar liralık kredi ile İzmir, yüzde 3,9’luk pay ve 10,7 milyar liralık kredi ile Bursa takip etti. Böylece toplam konut kredilerinin yüzde 52,2’si olan 145,6 milyar liralık kısım Türkiye’nin en büyük 4 ilinde kullandırıldı.