Konut kredi oranları düştü mü? Konut finansman oranı ne kadar? Konut kredi finansman ne zaman düşecek?

Türkiye Müteahhitler Birliğinin (TMB) konut piyasasının hareketlenmesi için konut finansman destek talebinde bulundu. TMB’nin nisan 2021 raporu yayınlandı. Raporda, İlk el konut satışlarının toplamdan aldığı pay yüzde 30-31 bandına kadar düşerken, 2020 yılı yaz dönemi yüzde 60’a yaklaşan ipotekli satış oranı da yüzde 15-20 aralığına geriledi. Bu çerçevede özellikle ilk el konut satışlarına yönelik konut kredisi kampanyalarının hayata geçirilmesinin sektörün desteklenmesi açısından önemli olduğu belirtildi.

Raporda, geçen yıl konut fiyatlarında başlayan artışın, inşaat maliyetlerinde izlenen yükseliş paralelinde devam ettiği vurgulandı. Merkez Bankası tarafından hesaplanan Konut Fiyat Endeksi’nin ocakta yıllık bazda yüzde 30,4 artış kaydettiği hatırlatılan raporda, 2011 yılı başından bu yana açıklanan endeks veri setinde en hızlı yıllık yükselişin yaşandığı kaydedildi.

İnşaat sektöründe piyasa şartlarındaki hızlı değişim, kurdaki dalgalanmalar, salgın ve salgın tedbirleri nedeniyle çalışma şartlarının değişmesi, iş programlarındaki aksamalar nedeniyle ciddi finansal ve operasyonel sorunlar yaşandığı anlatılan raporda “Bu sorunlar devamında sektörün çok sayıda alt sektörle ilişkisi kapsamında ekonominin genelinde nakit ihtiyacını artırarak kısa vadede önemli nakit akışı sorunlarına sebep olmaktadır” denildi. Konut finansman oranlarının ne zaman düşeceği merak edilirken bir diğer merak edilen konu ise bu yıl da aynen geçen yıl olduğu gibi konut finansman oranlarının ne kadar düşeceği. Konuya ilişkin önümüzdeki günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan konut finansman kampanyalarına ilişkin bir müjdeli haber beklentisi de bir hayli yüksek.

Geçtiğimiz haziran ayında kamu bankaları Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım konut kredi finansman kampanyası düzenleyerek konut finansman oranını 0.64’e çekmişti. Kamu bankalarının düşük oranda konut finansman desteği sağlamasıyla birlikte Kuveyt Türk, Albaraka, Türkiye Finans da konut finansman oranlarını aşağıya çekmişti.

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