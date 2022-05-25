Konut kiraları kararı: Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, kira artışlarına yönelik yeni bir çalışma yapıldığını belirterek "Cumhurbaşkanımız açıklayacak." dedi
Son dönemde konut sektöründe yaşanan fahiş artışlar hükümeti harekete geçirdi.
Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı çalışmalara başladı.
İlk toplantıyı dün yapan dört bakanlık, önemli kararlar aldı.
"Cumhurbaşkanımız açıklayacak"
Bu kararlara ilişkin açıklama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum'dan geldi.
Ev sahipleri ve kiracıların mağdur edilmeyeceğini söyleyen Kurum, "Ev sahibi de kiracı da mağdur olmayacak. Çalışmamız var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak." dedi.