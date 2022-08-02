Konut fiyatları düşecek mi? Konut fiyatları ve kiralar ne zaman düşer?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacakların sabırsızlıkla beklediği projenin hazırlıkları bitmek üzere." dedi.

TOKİ sosyal konutları kime var?

"Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu projeyle ilgili hazırlıklar bitmek üzeredir. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak bu konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacaktır.

Amacımız, salgın döneminde daralan konut arzını hızla artırarak, hem inşaat sektörünü canlandırmak, hem de insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını temin etmektir. Bu adım, son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların da düşmesine yol açacaktır. Her zaman olduğu gibi bu projede de şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Ayrıca ilk defa evlenen gençlerimiz de bu projede kota sahibi olacaktır.

TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak?

Önümüzdeki ay bir tanıtım toplantısıyla tüm detaylarını milletimize duyuracağımız bu konut kampanyasının şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Projenin yürütücüsü olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ'yi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Konut fiyatları düşecek mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kirada da konut fiyatlarında da gerileme olacağını belirterek, "inşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de aç ve açıkta bırakmayacağız." dedi. Bakan Murat Kurum, kabine toplantısının ardından sorulara yanıt verdi.

Demir ve çimento fiyatları düştü mü?

Fiyatlarda suni bir artış olduğunu belirten Kurum, demir ve çimento maliyetlerinin de gerilemeye başladığını söyledi. Pandemi etkisinin ardından küresel tedarik zincirinin de yerine oturduğunu, ülkelerin yeniden üretime geçtiğini vurgulayan Kurum, "Üretime geçince arz arttı, talep aynı kalınca fiyatlar da geriliyor dedi.

Fahiş kira artışlarına yönelik düzenlemeye gidilmişti. Enflasyondaki yükseliş sonrası Temmuz 2022-Temmuz 2023 tarihleri arasında kira artışlarına yüzde 25 artış sınırı getirilmişti. Kira artışları 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyordu.