Konut Fiyat Endeksi kasımda yüzde 9 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), kasımda bir önceki aya göre yüzde 9,0 artarak 229,1 olarak kayıtlara geçti.

Konut Fiyat Endeksi, kasımda 2020'nin aynı ayına göre yüzde 50,5 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 19,7 oldu.

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında kasımda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 10,4, 9,1 ve 8,3'lük artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 50,9, Ankara'da yüzde 46,3, İzmir'de yüzde 49,5 yükseldi.