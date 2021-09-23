Konut finasman oranları düştü mü? Konut taşıt kredi finansmanı ne kadar?
Konut fiyatları başta olmak üzere taşıt ve tüketici finansman oranlarının yüksekliği ev ya da taşıt alacak vatandaşları bir hayli tedirgin ediyor. Konut finasman oranlarının düşmesini bekleyen vatandaşlar Merkez Bankası ‘tın faizleri düşürmesinden sonra merak ediyor. Peki konut kredi finasman oranları ne kadar? Taşıt finansmanı ne kadar? Otomobil kredi finansman oranı kaç düştü mü? Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Kuveyt Türk arsa, konut, taşıt finansman oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdü. TCMB, parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başladığını bildirdi. Merkez Bankası’nınf faizlerii düşürmesinden sonra kredi oranları da merak ediliyor. Peki konut finansman oranları ne kadar oldu? Türetici finansman oranı kaç para? Taşıt finansman, arsa finansman oranları nedir?
Ziraat Katılım arsa finansman hesaplama
Ziraat Katılım arsa finansman oranı 1,59 olarak hesaplanmakta
Ziraat Katılım konut finansman hesaplama
Ziraat Katılım konut finansman oranı 1,47 olarak hesaplanmakta
Ziraat Katılım ihtiyaç finansman hesaplama
Ziraat Katılım ihtiyaç finansman oranı 1,65 olarak hesaplanmakta
Vakıf Katılım sıfır konut finansman oranı
Vakıf Katılım sıfır konut finansman hesaplamasında 100,000 TL 36 ya vade ile konut finansmanı kullanan bir vatandaş finansman oranını 1,43’ten kullanmakta.
Vakıf Katılım arsa finansman oranı
Vakıf Katılım arsa finansman hesaplamasında 100,000 TL 24 ay vade ile arsa finansmanı kullanan bir vatandaş finansman oranını 1,55’ten kullanmakta.
Kuveyt Türk konut finansman oranı
Kuveyt Türk konut finansman hesaplamasında 100,000 TL 36 ya vade ile konut finansmanı kullanan bir vatandaş finansman oranını % 1.46’dan kullanmakta.
Kuveyt Türk arsa finansman oranı
Kuveyt Türk arsa finansman hesaplamasında 100,000 TL 24 ya vade ile konut finansmanı kullanan bir vatandaş finansman oranını % 1.56’dan kullanmakta.
Türkiye Finans konut finansman oranı
Türkiye Finans konut finansman hesaplamasında 100,000 TL 36 ya vade ile konut finansmanı kullanan bir vatandaş finansman oranını % 1.59’dan kullanmakta.