Konut finasman oranları düştü mü? Konut taşıt kredi finansmanı ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdü. TCMB, parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başladığını bildirdi. Merkez Bankası’nınf faizlerii düşürmesinden sonra kredi oranları da merak ediliyor. Peki konut finansman oranları ne kadar oldu? Türetici finansman oranı kaç para? Taşıt finansman, arsa finansman oranları nedir?

Ziraat Katılım arsa finansman hesaplama

Ziraat Katılım arsa finansman oranı 1,59 olarak hesaplanmakta

Ziraat Katılım konut finansman hesaplama

Ziraat Katılım konut finansman oranı 1,47 olarak hesaplanmakta

Ziraat Katılım ihtiyaç finansman hesaplama

Ziraat Katılım ihtiyaç finansman oranı 1,65 olarak hesaplanmakta

Vakıf Katılım sıfır konut finansman oranı

Vakıf Katılım sıfır konut finansman hesaplamasında 100,000 TL 36 ya vade ile konut finansmanı kullanan bir vatandaş finansman oranını 1,43’ten kullanmakta.

Vakıf Katılım arsa finansman oranı

Vakıf Katılım arsa finansman hesaplamasında 100,000 TL 24 ay vade ile arsa finansmanı kullanan bir vatandaş finansman oranını 1,55’ten kullanmakta.

Kuveyt Türk konut finansman oranı

Kuveyt Türk konut finansman hesaplamasında 100,000 TL 36 ya vade ile konut finansmanı kullanan bir vatandaş finansman oranını % 1.46’dan kullanmakta.

Kuveyt Türk arsa finansman oranı

Kuveyt Türk arsa finansman hesaplamasında 100,000 TL 24 ya vade ile konut finansmanı kullanan bir vatandaş finansman oranını % 1.56’dan kullanmakta.

Türkiye Finans konut finansman oranı

Türkiye Finans konut finansman hesaplamasında 100,000 TL 36 ya vade ile konut finansmanı kullanan bir vatandaş finansman oranını % 1.59’dan kullanmakta.