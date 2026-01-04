  • İSTANBUL
Konut alım ve kiralamada büyük devrim: Artık sadece kafeler değil, binalar ve daireler de puanlansın!

Konut alım ve kiralamada büyük devrim: Artık sadece kafeler değil, binalar ve daireler de puanlansın!

Yıllardır yemek yediğimiz restoranı, konakladığımız oteli, hatta bindiğimiz taksiyi puanlıyoruz. Peki, hayatımızın en büyük yatırımını yaptığımız evler neden bu sistemin dışında? Sektör temsilcileri ve kullanıcılar artık aynı fikirde: "Bina ve Daire Puanlama Sistemi" emlak piyasasında kartları yeniden dağıtabilir.

Yıllardır yemek yediğimiz restoranı, konakladığımız oteli, hatta bindiğimiz taksiyi puanlıyoruz. Peki, hayatımızın en büyük yatırımını yaptığımız evler neden bu sistemin dışında? Sektör temsilcileri ve kullanıcılar artık aynı fikirde: "Bina ve Daire Puanlama Sistemi" emlak piyasasında kartları yeniden dağıtabilir.

İSTANBUL – Bir eve taşınmadan önce dış görünüşüne, metrekaresine ve mutfak dolaplarına bakıyoruz. Ancak o evin kışın ısınıp ısınmadığını, yan dairedeki gürültüyü ne kadar geçirdiğini veya asansörün her hafta bozulup bozulmadığını ancak taşındıktan sonra öğreniyoruz. "Konut Puanlama Sistemi" önerisi, bu "kapalı kutu" dönemini bitirmeyi hedefliyor.

 

"Karanlıkta Ev Tutma" Dönemi Bitiyor

Kullanıcıların en büyük şikayeti, emlak ilanlarındaki "pırıl pırıl" fotoğrafların arkasındaki gerçekler. Önerilen sistemle birlikte, bir binada daha önce yaşamış olan veya mevcut kiracılar; ses yalıtımı, ısı yalıtımı, yönetim kalitesi, aidat/performans dengesi ve komşuluk ilişkileri gibi kritik konularda binaları oylayacak.

 

Emlak Endeksinde Yeni Kriter: "Yıldız Sayısı"

Sektör uzmanlarına göre, binaların puanlanması sadece kiracıları korumakla kalmayacak, aynı zamanda mülk değerlerini de doğrudan etkileyecek.

5 Yıldızlı Binalar: İyi bakılan, yalıtımı güçlü ve yönetimi şeffaf olan binaların değeri artacak.

Kötü Puanlı Binalar: Sürekli sorun çıkaran müteahhitler veya ilgisiz yönetimler, düşük puanlar nedeniyle piyasada rekabet edemez hale gelecek. Bu da yapı kalitesinde doğal bir yükselişi tetikleyecek.

 

Güvenlik ve Doğrulama En Büyük Soru İşareti

Sistemin hayata geçmesindeki en büyük engel ise "manipülasyon" riski. Uzmanlar, sistemin suistimal edilmemesi için e-Devlet entegrasyonu veya kira kontratı doğrulaması gibi yöntemlerle sadece o binada gerçekten yaşamış olanların yorum yapabilmesi gerektiğini savunuyor.

 

Sonuç: Tüketici Artık Bilgi İstiyor

Sosyal medya ve dijital platformların gücüyle, tüketiciler artık "satın aldığı hizmetin gerçek yüzünü" bilmek istiyor. Binaların puanlanması, emlak piyasasında dürüst satıcıyı ve kaliteli yapıyı ödüllendiren, "makyajlı" ama sorunlu binaları ise eleyen bir filtre görevi görecek.

Görünen o ki, gelecekte bir ev tutarken sadece emlakçıya değil, binanın "puan tablosuna" bakacağız.

