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Gündem Konuşmasına kısa bir ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevliye uyarı
Gündem

Konuşmasına kısa bir ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevliye uyarı

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salon penceresinin açık olduğunu görünce görevliyi uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 14:20:00 -
Konuşmasına kısa bir ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevliye uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında partililere ve millete seslendi. Anayasa reformu ile ilgili olarak konuşan Erdoğan, "Darbe teşebbüsünün ardından Cumhur İttifakı olarak ülkemizi yeni bir yönetim sistemine kavuşturmayı başardık" dedi.

"Anaforlar bir türlü bitmek bilmedi"

Yeni reformlarla sistemi iyileştirmeye çalıştıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbe anayasasının ruhundan kaynaklanan anaforlar bir türlü bitmek bilmedi" ifadesini kullandı.

Tam bu sırada salon penceresinin açık olduğunu fark eden Erdoğan konuşmasına kısa bir ara vererek görevliye, "Şu pencereyi kapatır mısınız" şeklinde uyarıda bulundu.

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