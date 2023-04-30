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Siyaset Konuşamayanların 2. bölümü de izlenme rekorları kırdı!
Siyaset

Konuşamayanların 2. bölümü de izlenme rekorları kırdı!

Yeniakit Publisher
2023-04-30 15:25:00 - 2023-04-30 15:58:39

Muhalefetin Hasan Can Kaya üzerinden tiye alındığı "Konuşamayanlar" videosunun 2. bölümü de izlenme rekoru kırdı.

Seçime sayılı günler kala Kurtuba TV'nin 7'li koalisyonun politikalarını tiye aldığı animasyon saatler içerisinde 1,5 milyondan fazla görüntülendi.

Kılıçdaroğlu'na açıkça desteğini ilan eden HDP'nin ortaklarla ilişkileri, Kılıçdaroğlu'nun her şeye "yardımcı atama" konusu, İmamoğlu-Yavaş bilinmezliği, küçük ortakların büyük kavgasının ustaca işlendiği video binlerce beğeni, paylaşım ve yorum aldı.

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