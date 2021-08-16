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Dünya Konum değişse de alçaklıkları değişmiyor: Bosna'da eşcinsel sapkınlardan ezana alçak saldırı!
Dünya

Konum değişse de alçaklıkları değişmiyor: Bosna'da eşcinsel sapkınlardan ezana alçak saldırı!

Saraybosna'da, uçkurları için özgürlük isteyen eşcinsel sapkınların düzenlediği sözde onur yürüyüşünde, ezana alçakça bir saldırı gerçekleştirildi. Yürüyüş sırasında camilerden okunan öğle ezanı, sapkın LGBT'liler tarafından ıslıklar ve düdüklerle bastırılmaya çalışıldı. Ezana yönelik saygısızlık büyük tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 00:41:00 -
Konum değişse de alçaklıkları değişmiyor: Bosna'da eşcinsel sapkınlardan ezana alçak saldırı!

Bosna Hersek'in başkenti Saray Bosna'da sapkın LGBT'liler tarafından sözde onur yürüyüşü düzenlendi. Düzenlenen yürüyüş, Türkiye'dekine benzer İslami değerlere büyük bir saldırıya dönüştü.

Ezan'ı düdükler ve ıslıklarla bastırmaya çalıştılar

LGBT'lilerin yürüyüşü sırasında okunan öğle ezanı, etkinliğe eşcinsel sapkınlar tarafından düdükler ve ıslıklarla bastırılmaya çalışıldı.

Bosna Hersek - Saraybosna'da gerçekleştirilen sapkın LGBT yürüyüşünde katılımcıların Ali Paşa Camii'nden okunan öğle ezanını ıslıklaması büyük tepki çekti.

Yürüyüş sırasında ezana yönelik gerçekleştirilen tepkiler provokasyon olarak kabul edilirken, ülke genelinde faaliyet gösteren toplumsal örgütler bu duruma tepki gösterdi.

Kanton başbakanı da sapkın yürüyüşe katıldı

Saray Bosna Kantonu Başbakanı Edin Forto da, sözde sapkın yürüyüşe katılanlar arasındaydı.

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