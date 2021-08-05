Konu İslam olunca lağım çukuru tekrar patladı Ekşi Sözlük acilen kapatılmalı

Her fırsatta İslam’ın kutsallarına hakaret eden yazarlarıyla haber olmayı başaran Ekşi Sözlük bu kez İslam'ı karalama kampanyasıyla karşımıza çıktı.

Ekşi Sözlük adlı sitede, açılan başlıklar ve yapılan yorumlar kullanıcılar tarafından tepki çekmeye başladı.

Kaynağı ve dayanağı belli olmayan başlıklarla, İslam'ı karalamayı amaçlayan Ekşi Sözlük yazarları, adeta bilgi dezenformasyonu yapıyor.

Haberleri çarpıtıp İslam'ı hedef alıyorlar

Son olarak, Ekşi Sözlük'te, "robot süpürgeler siyonizmin evdeki casuslarıdır" şeklinde açılan başlıkta ve bu başlığa yapılan yorumlarda İslam'ı karalama ve kötü gösterme kampanyası gözler önüne serildi.

Gerçekmiş gibi yazılıyor, kontrol eden yok

" Mısır'ın en önemli ikinci islam üniversitesi olan al-mazira'da hadis profesörü olarak ders veren molla mohammed al-fazour isimli kişinin sözüymüş." şeklinde verilen yazıda adı geçen ne bir profesör ne de bir üniversite bulunuyor. Buradaki amacın İslam'ı ve kıymetli alimleri karalamak ve itibarsızlaştırmak...

Duruma tepki gösteren kullanıcılar ise, Ekşi Sözlük ve benzeri sitelerin kontrol edilmesini ve bilgi dezenformasyonunun önüne geçebilmek için bakanlığı göreve çağırdı.