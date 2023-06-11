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Gündem Kontrolü kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu nereye gidiyor? Duyanlar kulaklarına inanamadı
Gündem

Kontrolü kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu nereye gidiyor? Duyanlar kulaklarına inanamadı

Yeniakit Publisher
2023-06-11 11:48:00 -
Kontrolü kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu nereye gidiyor? Duyanlar kulaklarına inanamadı

CHP'de duyanların kulaklarına inanamadığı cümleleri kurarak seçimde aldığı yenilginin faturasını köylü ve kasabalı vatandaşlara kesen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağıyor. Seçimi kaybetmesinden köylüyü sorumlu tutan Kılıçdaroğlu bu kitleyi okuma yazma, cehalet, gündemi takip etme gibi konularda suçlaması da milyonları şaşkına çevirdi. Seçimden önce kendisine "Çiftçi kemal" dedirten Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ve söylediklerine kimse inanamadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimleri kaybetmesine ilişkin yaptığı açıklamalar büyük tepki topladı. Sözcü TV'de katıldığı programda, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, seçimleri kaybetmesinin nedeninin köylü kesimden oy alamaması olduğunu belirterek 'Kentlerde oturan insanların tamamı demokrasiden yana oy kullandı. Okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentli dediğimiz kitle yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu demiş' diye konuştu.

KİMSE KULAKLARINA İNANAMADI!

Köylünün enflasyon diye bir derdinin olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, 'Ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok, köyde nerede harcayacak para' sözleriyle seçim sonucunu kendince analiz etti.

Kılıçdaroğlu'nun kırsal kesimde yaşayan vatandaşları küçümsemesi büyük tepkiyle neden olurken, sosyal medyada, 'Tuvalet terliği de gelse alırız diyorlardı. Bay Kemal bir tuvalet terliği bile etmediğini ne zaman anlayacak. Durum böyleyken suçu kendinde aramak yerine yine millete fatura kesmeye kalkmış' yorumları yapıldı.

 

FATURAYI KÖYLÜYE KESTİ

Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek: 'Köylü milletin efendisidir' diyen Atatürk gibi bir liderden, 'Köylü para harcamayı dahi beceremiyor' diyen ve küçümseyen bir Genel Başkan'a! Söyleyecek söz kalmadı.
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SEÇMEN AYRIMI YAPTI

Ekonomist Murat Efe: Köyde birine ayda 250 lira versen, harcayacak yer yok. Şehre indiğinde hayat pahalılığını anlıyor. Bunu diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. Kırsal kesimdeki halkı mağarada yaşayan, taş yiyen, avlandığı kürkü giyen insanlar mı sanıyor? Millet sıkıntılara rağmen oy vermemiş, güvenmemiş, istememiş, sen yapamazsın demiş. Kılıçdaroğlu'nun halka bakışı bu. Pes.

Gazeteci Mehmet Çek: Her gün yeni bir 'nefret' türü üretiyorlar. Şimdi de hedeflerinde kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar var.

YÜZYILIN BAHANESİ

Yazar Mustafa Ekici: Köylülerimize, Anadolu'muza, beklediği oyu alamadığı için, 'göbeğini kaşıyan adam' muamelesi yapan siyasetçi, dünyanın en güçlü, stratejik ve önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'nin ana muhalefet partisi lideri.

Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği Başkanı Nuray Canan Songür: Ayrımcılıkta sınır tanımıyorlar, şimdi de milleti kentli-köylü diye ayrıma tabi tutmuşlar. Zihniyet: Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi? Yenilgiyi kabul etmek yerine hâlâ milleti suçluyorlar. Hâlâ ders çıkarmamış görünüyor.

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Yorumlar

osmanlı kartalı

kahya kemal gemileri azılıya aldı ya şimdide saçmalıyor
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