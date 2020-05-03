Kontrole götürülmeyen bebekler hastalık riski altında

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Türk Neonatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nejat Narlı, salgın döneminde takibi yapılmayan bebeklerde, yenidoğan sarılığının tedavisinde geç kalındığında beyin dokusunu etkileyen "kernikterus" hastalığının görülebileceğini bildirdi.

Prof. Dr. Nejat Narlı, yenidoğan sarılığının bebeklerin yaklaşık üçte ikisinde görüldüğünü, bunların yaklaşık yüzde 13’ünde geri dönüşümsüz ciddi beyin hasarı için tehdit oluşturabilen düzeylere erişebildiğine dikkati çekti.

Sarılığa neden olan bilirubin maddesinin tedavi edilip tehlikeli sınırlardan düşürülmez ise beyin dokusunda çökerek "kernikterus" denilen klinik duruma neden olduğunu dile getiren Prof. Dr. Narlı, "Kernikterus ciddi nörolojik sekellerin olduğu beyin felcidir. Kernikterus sıklığı gelişmiş ülkelerde yaklaşık 100 binde bir iken, gelişmekte olan ülkelerde, özellikle uygun takibin yapılamamasına ve tedaviye erken başlanmamasına bağlı olarak yüz binde 10 ile 100 arasında değişmektedir. Kernikterus’ta; uzun dönemde işitme kaybı, yürüme bozuklukları, yukarı bakış anomalisi, serebral palsi, diş anormallikleri gibi ciddi geri dönüşümsüz sorunlara ve sekellere neden olmaktadır" dedi.

Sarılığın otizm ile de ilişkili de olabileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Narlı, tedavi edilmeyen sarılığın yaptığı tahribatın okul başarısını da olumsuz etkileyebildiğine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Narlı, ailelerin bebeklerinin takipleri için sağlık kuruluşlarına mutlaka gitmesi gerektiğini belirterek, ilerde yaşanabilecek daha büyük sıkıntıların mutlaka önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.