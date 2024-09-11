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Yerel Kontrolden çıktı yan yattı!
Yerel

Kontrolden çıktı yan yattı!

Yeniakit Publisher
2024-09-11 09:12:00 -
Kontrolden çıktı yan yattı!

Sakarya'da kontrolden çıkan kamyonet yan yattı. Yaşanan kazada 8 kişi yaraladı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindr kontrolden çıkan kamyonetin yan yatması neticesinde meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Dikmen grup yolu Sübüllü rampasında meydana gelen kazada, 54 RH 227 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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