Kontrolden çıkan yüklü kamyon devrildi
Elazığ’da sürücüsünün kontrolünden çıkan toprak yüklü kamyon yol kenarında devrildi.
Elazığ’da, kontrolden çıkarak, devrilen toprak yüklü kamyonun sürücüsü R.Y., yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Elazığ- Bingöl yolunda meydana geldi. R.Y.'nin kullandığı 23 DE 991 plakalı toprak yüklü kamyon, Güntaş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak, devrildi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan sürücü R.Y.'yi ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürdü.
Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca da saniye saniye kaydedildi.