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Kontrolden çıkan traktörüyle 15 metreden uçtu

Isparta'da bir sürücü kullandığı traktörün kontrolden çıkması nedeniyle 15 metreden uçuruma yuvarlandı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 15:08
Kontrolden çıkan traktörüyle 15 metreden uçtu

Isparta’nın Gönen ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlanan traktör sürücüsü yaralandı.

Kaza anında aracından atladı

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün saat 15.45 sıralarında Gönen ilçesindeki Manastır Mevkii’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre Türbesi’nden ilçe merkezi yönüne seyreden Mustafa Furkan Alaca’nın kullandığı 32 FC 295 plakalı traktör, virajı alamayarak sürücünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç, daha sonra yaklaşık 15 metre yüksekliğe sahip olan uçurumdan aşağı yuvarlandı. Traktör sürücüsü kaza anında aracından atlayarak son anda güçlükle kurtulabildi. Çevreden geçenlerin durumu gördükten sonra haber vermesiyle birlikte, olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bacağında kırıklar tespit edildi

Kaza mahalline ulaşan ekipler, uçurumdan çıkarılan Alaca’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk ettiler. Alaca’nın bacağında kırıklar tespit edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Öte yandan, kaza yapan traktör ise daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, jandarma ekiplerinin kazayla ilgili tahkikat başlattığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 15:08
  1. Isparta
  2. Manastır Mevkii
  3. Yunus Emre Türbesi
  4. 112 Acil Servis
  5. itfaiye ekipleri
  6. jandarma ekipleri

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