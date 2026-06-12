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Yerel Kontrolden çıkan pikap terör estirdi! Karşı şeride geçip aydınlatma direğini deviren araç park halindeki otomobilleri biçti!
Yerel

Kontrolden çıkan pikap terör estirdi! Karşı şeride geçip aydınlatma direğini deviren araç park halindeki otomobilleri biçti!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
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Karaman'da gece yarısı meydana gelen feci kazada, Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 06 FAT 544 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjdeki aydınlatma direğini yerinden sökerek karşı şeride fırlayan pikap, yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobile çarparak durabildi.

Karaman'da karşı şeride geçerek park halindeki 3 araca çarpan pikaptaki 1 yolcu yaralandı.

Kaza, gece saat 23.50 sıralarında Yeşilada Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T.Ö. idaresindeki 06 FAT 544 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjdeki aydınlatma lambasını deviren araç, karşı şeride geçerek park halindeki 3 araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan park halindeki araçlardan birinin sağ arka tekerleği yerinden koptu. Kazada pikapta yolcu olarak bulunan S.Ç. isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan pikabın virajı alamayarak karşı şeride geçtiği görüldü. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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