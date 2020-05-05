  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 13:53:36 -
Kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 10.00 sıralarında Ereğli ilçesi Kamışlıkuyu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S. idaresindeki 42 YF 913 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü F.S. yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı