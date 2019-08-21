0553 313 94 23

Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kayalıklara çarptı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kaygan yolda kontrolü kaybeden sürücü otomobiliyle yol kenarındaki kayalıklara çarptı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 22:35
Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kayalıklara çarptı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kaygan yolda kontrolü kaybeden sürücü otomobiliyle yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Ereğli-Kandilli beldesi arasında ki Köseağzı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre K.İ. idaresindeki 67 LD 463 plakalı otomobil kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazada sürücü başından hafifi şekilde yaralanırken otomobilde yolcu olarak bulunan İ.R. için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken aynı noktada seyir halinde iken kazayı izleyen sürücülerin kullandığı iki otomobil daha çarpıştı. Kazada her iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.


Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 22:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avusturyalı spor fotoğrafçısı Fritz Duras öldürüldü
    1. Avusturyalı spor fotoğrafçısı Fritz..
    2. Tokat’ta ev ve iş yerlerini su bastı
    3. Paraguay, Hizbullah, DEAŞ, El-Kaide ve..
    4. Tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
    5. Doğu Perinçek: O gün AK Parti'nin..
    6. İşsizlik maaşını kimler alabilir?..
    7. Kamerun'da Boko Haram 11 kişiyi kaçırdı
    8. Sudan’da Abdullah Hamadok geçiş dönemi..
    9. ABD'den DEAŞ elebaşıları hakkında..
    10. Sturridge'den ilk mesaj
    11. Yirmi yaş dişleri hangi durumlarda..
    12. Boğulmak üzereyken kalbi tekrar..
    13. Gazişehir Gaziantep'te Gençlerbirliği..
    14. Şırnak'taki terör operasyonu
    15. Pakistan’da polis kontrol noktasına..
    16. Giresunspor'da ayrılık
    17. İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek?..
    18. İşte solcu ve feministlerin övdüğü..
    19. Şırnak'taki terör operasyonu
    20. Venezuela, Kuzey Kore’ye büyükelçilik..
    21. Ordu’da arazi tartışması kanlı bitti:..
    22. BİLSEM sonuçları nasıl öğrenilir?..
    23. Atletizm: Turkcell Süper Lig
    24. Papa suikastini araştıran İtalyan..
    25. BM'den korkutan 'Suriye' uyarısı! 3..
    26. Samandağ’da orman yangını
    27. Bir eve potasyum ferrosiyanür..
    28. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
    29. ABD ve Rusya Genelkurmay başkanları..
    30. Ordu'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 4..
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor