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Kontrolden çıkan otomobil takla attı! 5 yaralı

Aksaray-Ankara karayolu 49'uncu kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip takla atan otomobilde bulunan 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 17:37
Kontrolden çıkan otomobil takla attı! 5 yaralı

Aksaray'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobili takla attı. Kazada Iraklı aileden 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolu 49'uncu kilometresinde meydana geldi. Raad Yousıf Younus Al Sammarr (31) idaresindeki GG ZC 112 Almanya plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçti.

Kazada, otomobil sürücüsü Sammarr ve yanında bulunan Raad Hıkmat İsmail Al Sammarraıe (48), Rana Ali Husseın (41), Nora Raad Hıkmat Al Sammarraıe (4), Jasmin Raha Hıkmet Sammarraıe (2) yaralandı.

Yaralılar, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 17:37
  1. Aksaray
  2. Ankara
  3. Trafik kazası
  4. otomobil takla attı
  5. yaralılar var

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