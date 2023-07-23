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Yerel Kontrolden çıkan otomobil takla attı
Yerel

Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Yeniakit Publisher
2023-07-23 13:43:00 -
Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Adıyaman’da kontrolü kaybedilen otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gaffari Varol idaresindeki 02 FN 876 plakalı otomobil, İmamağa Mahallesi Millet Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Kazada sürücü Gaffari Varol ile otomobilde bulunan Vesile Varol, İbrahim Etem Varol ve Özgenur Varol yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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