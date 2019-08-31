0553 313 94 23

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı

Bilecik’te otomobilin refüje çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:01
Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı

Bilecik’te otomobilin refüje çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, İsa A. (41) idaresindeki 11 AK 695 plakalı otomobil, Bozüyük istikametinden Bilecik’e geldiği esnada Karayolları Kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çarptı. Çarpmanın ardından savrularak devrilen otomobilde yolcu olarak bulunan Nesrin A. (41) ile Havva Ecrin A. (7) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza nedeniyle Bilecik istikametinde yaklaşık 30 dakika tek şeritten geçiş sağlandı. Araç çekici yardımıyla çekildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yatırımcı rehberi (9)
    1. Yatırımcı rehberi (9)
    2. Yatırımcı rehberi (7)
    3. Küçükköyspor MMA bu kez de ‘bingo’..
    4. Yatırımcı rehberi (8)
    5. Rüzgar yeniden Alaçatı'dan esecek
    6. Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü
    7. İzmir’de ’roketatar’ paniği
    8. Tomruk yüklü tır alev alev yandı
    9. Ankara itfaiyesi, Kore yolcusu
    10. Sındırgı’da Başpehlivan Dağdeviren
    11. Yatırımcı rehberi (6)
    12. Doktor, şahit olduğu ‘Terör..
    13. Yatırımcı rehberi (5)
    14. Yatırımcı rehberi (4)
    15. Kılıçdaroğlu akıl hocalığı yaptı, HDP..
    16. Yatırımcı rehberi (1)
    17. Yatırımcı rehberi (3)
    18. Yatırımcı rehberi (2)
    19. Vajinismus her 10 kadından birinde..
    20. Murtpaşa’da geleceğin altın madalyalı..
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı