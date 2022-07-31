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Yerel Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu
Yerel

Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu

Antalya'nın Kumluca İlçesinde boş dere yatağına düşen otomobil sürücüsü yaralı olarak kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 02:23:00 -
Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu

Kaza, bu gece saat 23.30 sıralarında Kumluca İlçesi Ahmet Aliağa Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Özkan Ö. idaresindeki 07 TM 574 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağında Koca Kesik istikametine dönmeye çalışırken kontrolden çıkıp Gavur Deresine düştü. Sürücünün otomobiliyle birlikte boş dere yatağına düştüğünü gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kaza yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve polisler otomobiliyle birlikte dere yatağına düşen sürücü Özkan Ö.'yü bulunduğu yerden çıkardı. Özkan Ö., kaza yerine gelen 112 Acil ambulansı ile Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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