0553 313 94 23

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi

Kayseri’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:30
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi

Kayseri’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı.


Edinilen bilgiye göre, olay Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Bulvarı’nda meydana geldi. 38 TF 544 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucunda savrularak üst geçitte bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesine kaldırılırken, devrilen direğin ve aracın olay yerinden kaldırılması için vinç ve çekici çağrıldı.


Polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'tan transfer bombası Riza Durmisi
    1. Beşiktaş'tan transfer bombası Riza..
    2. İzmir’de deprem son dakika kaç..
    3. Öğretim üyelerinin akademik..
    4. İzmir’de korkutan deprem
    5. Erbil saldırısının planlayıcılarına..
    6. Sevimli dostlar sıcak yuvalara..
    7. Tehditlere rağmen Türkiye kazandı
    8. Belediye hizmet araçları uydudan takip..
    9. SETBİR Başkanı Tezel: "Kurbanlık..
    10. Kızılırmak Havzası için taşkın yönetim..
    11. Gazze’de ampute çocuklar unutulmadı
    12. 6 yaşındaki çocuğa içinde 13 bin TL..
    13. Filistin Taekwondo Milli Takımı..
    14. Mesleki Yeterlilik Belgesi’nde son gün..
    15. Eminevim-İstanbul Sabahattin Zaim..
    16. Yemen'de kuzeylilerin güneyden..
    17. Galatasaray'dan sürpriz stoper..
    18. Erbil saldırısının planlayıcılarından..
    19. Diyarbakır’ın saklı güzellikleri..
    20. Tayvan’daki deprem korkuttu
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru