Kontrolden çıkan otomobil alt geçidin merdivenlerine uçtu

Denizli’de kontrolden çıkan otomobil kaldırımı aşıp bariyerleri yıkarak yayalar için yapılan alt geçide uçtu. Alt geçitten o esnada kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önlerken araç sürücüsü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Üçgen Köprülü Kavşak’ta meydana geldi. Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Halil İbrahim Özbilge idaresindeki 15 TA 739 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Hızını alamayan otomobil önce kaldırımı aştı ardından bariyerleri yıkarak yayaların kullandığı alt geçide uçtu. Otomobil, düştüğü alt geçidin merdivenlerinde ters dönerek durabildi. Sürücü Özbilgin, çevredekilerin yardımı ile araçtan hafif yaralı olarak çıkarılırken ardından olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise herhangi başka bir olumsuzluğu yaşanmaması için araçta güvenlik önlemi aldı. Kaza esnasında alt geçidi yayaların kullanmaması yani boş olması ise olası bir faciayı engelledi. Kazanın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kazayı gören ve sürücünün araçtan çıkmasına yardım eden bir görgü tanığı ise yaşananları büyük bir korku ile anlattı.