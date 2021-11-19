  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kontrolden çıkan otomobil 50 metreden uçtu!
Yerel

Kontrolden çıkan otomobil 50 metreden uçtu!

Pendik’te kontrolden çıkan bir otomobil yaklaşık 50 metre yükseklikten aşağıya uçtu. Kazada araçtaki anne ve kızı yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 23:58:00 -
Kontrolden çıkan otomobil 50 metreden uçtu!

Kaza, saat 21.30 sıralarında Pendik Sülüntepe Mahallesi Semerkant Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Erva K. idaresindeki 34 KU 2602 plakalı Renault markalı araç, ıslak zeminden dolayı kontrolden çıkarak takla atıp yaklaşık 50 metre yükseklikten düştü. Kazada sürücü Erva K. ile kızı Aleyna K. araç içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilin içinde sıkışan anne kızı için gözyaşı döktü

Anne ve kızın otomobilde sıkıştığı kazada itfaiye ve sağlık ekipleri Erva K.’yi sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araç içinden çıkan anne ilk önce kızını sordu. Kazazede anneyi sağlık ve itfaiye ekipleri teselli etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan anne ve kızı hastaneye kaldırıldı. Yaralı Aleyna K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görgü tanığı Uğur Öztaş, “Bir ses geldi ben ilk başta kamyon çöp arabası falan sandım camdan bakınca aracı bu şekilde gördüm. Yukarıdan viraj var hava da biraz yağmurlu olunca uçmuş buraya düşmüş” dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Instagram'a bomba özellik!
Teknoloji

Instagram'a bomba özellik!

Instagram'da, “Rage Shake” ismi verilen yeni özellikle, uygulamanın düzgün çalışmaması halinde kullanıcılara telefonlarını sallayarak bu dur..
ABD’den yeni F-35 ve F-16 açıklaması! Türkiye’ye teklif
Dünya

ABD’den yeni F-35 ve F-16 açıklaması! Türkiye’ye teklif

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried, F-35 ve F-16 konusuna değinerek Türkiye’ye birlikte ..
Ukrayna’dan Rusya ve Belarus kararı
Dünya

Ukrayna’dan Rusya ve Belarus kararı

Türkiye’nin dost ülkesi Ukrayna, Rusya ve Belarus sınırlarını güçlendirmek istiyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay