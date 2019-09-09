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Kontrolden çıkan otomobil 20 metre yükseklikten yola uçtu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak 20 metre aşağıda bulunan caddeye uçtu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 18:32
Kontrolden çıkan otomobil 20 metre yükseklikten yola uçtu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak 20 metre aşağıda bulunan caddeye uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayı sürücü hafif sıyrıklarla atlatırken, kaldırımda yürüyen 2 çocuk otomobilin altında kalmaktan metrelerle kurtuldu.


Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osmanyılmaz Mahallesi 608/5 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Feyza T., idaresindeki 20 BFJ 53 plakalı otomobili bayırdan aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bir hızla ilerleyerek sokakta bulunan 41 YG 800 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yoldan çıkarak 20 metre aşağıda bulunan İstanbul Caddesi’ne uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Feyza T. hafif yaralanırken, yan koltukta bulunan 12 yaşındaki oğlu Y.T., burnu bile kanamadan kurtuldu. Otomobilin uçtuğu caddede seyir halinde araç ve kaldırımda yayaların olmaması büyük faciayı önledi. Yaşanan kaza sırasında kaldırımda yürüyen 2 çocuk ise caddeye uçan otomobilin altında kalmaktan metrelerle kurtuldu.



Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı


Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Feyza T. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Feyza T.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kullanılmaz hale gelen otomobil ise çekici yardımı ile kaldırıldı.



Kaza anı güvenlik kamerasında


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, otomobilin caddeye uçtuğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda, otomobil bir anda ağaçlık alandan gelerek, istinat duvarının üzerinden yola düşüyor. Düştüğü caddede bir süre ilerleyen otomobil, daha sonra duruyor. Olay sırasında 2 çocuğun kaldırımda yürüdükleri görülüyor. Otomobil kaldırımda yürüyen çocukların yaklaşık 10 metre önüne düşüyor.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 18:32
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