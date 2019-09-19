Kontrolden çıkan otomobil 11 araca çarptı ﻿Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkan bir otomobil önünde seyir eden araçla birlikte 11 araca çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Değirmenönü Mahallesi Lise Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak önce önünde seyir eden lüks araca ardından park halindeki 10 araca çarptı. Akılalmaz kazada otomobil sürücüsü ile lüksaraç sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, kazada çıkan sesleri duyarak aşağı inenpark halindeki otomobillerin sahipleri ise büyük bir şok yaşadı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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