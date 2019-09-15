Kontrolden çıkan motosiklet canına mal oldu
Çanakkale'de kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.15 Eylül 2019 Pazar 13:46
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Berhan Özçelik (60) idaresindeki plakasız motosiklet, Külcüler köyü yakınında kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Özçelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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