Kontrolden çıkan minibüs yayaların arasına daldı

Kaza, saat 20.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde bulunan turistlerin uğrak noktalarından olan İnkaya Mahallesinde meydana geldi. Kuveyt'ten Bursa'ya tatile gelen Ahmed El Reşidi, kiraladığı 16 KF 964 plakalı minibüsle İnkaya Mahallesi'ne geldiği sırada aracın kontrolünü kaybetti. Yokuş aşağı hızlanan minibüs özel bir otoparka girerek yayaların arasına daldı. Minibüs, park halindeki 5 otomobile çarptıktan sonra dururken, sürücü panikle olay yerinden yaya olarak kaçtı.

8 kişi yaralandı

8 kişinin yaralandığı kazanın ardından olay yeri savaş alanına dönerken, ihbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan otopark görevlisi İdris Emir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polise teslim oldu

Kazanın ardından panikle yaya olarak olay yerinden kaçan minibüsün sürücüsü Ahmed El Reşidi, yaklaşık bir saat sonra 155'i arayarak teslim olmak istediğini belirtti. Reşidi, polis ekiplerince gözaltına alınarak Çekirge Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.