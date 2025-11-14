  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Kontrolden çıkan minibüs refüje çıktı: Genç kız ölümden döndü!
Yerel

Kontrolden çıkan minibüs refüje çıktı: Genç kız ölümden döndü!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Adana'da kontrolden çıkan yolcu minibüsü karşı şeritte yaya yolunda yürüyen genç kıza as kalsın çarpıyordu. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, 13 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Bülent Angın Bulvarı’nda meydana geldi. Kontrolden çıkan yolcu minibüsü önündeki araçlara çarpmamak için refüjden geçti. Minibüs refüjden geçtiği sırada bir kişi yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken ezilmekten kıl payı kurtuldu. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolcu minibüsü ise park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Kaza anını gören bölge esnafı Özcan Karataş (37), "Karşıdan araç freni patlayarak geldi. Yayalara çarpmamak için araçlara çarpıp durdu. 4 arabaya birden çarpınca anca durabildi" diye konuştu.

Arjantin’de korkunç kaza! Tren raylardan çıktı! Yaralılar var
Arjantin’de korkunç kaza! Tren raylardan çıktı! Yaralılar var

Dünya

Arjantin’de korkunç kaza! Tren raylardan çıktı! Yaralılar var

İş kazasında ihmaller zinciri! Ya kanunlar değişmeli ya da görevini yapmayanlar hesap vermeli
İş kazasında ihmaller zinciri! Ya kanunlar değişmeli ya da görevini yapmayanlar hesap vermeli

Gündem

İş kazasında ihmaller zinciri! Ya kanunlar değişmeli ya da görevini yapmayanlar hesap vermeli

Malatya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü
Malatya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü

Yerel

Malatya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı
Gündem

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı. Ayrıntıları terör örgütlerinin ve mafyanın korkulu rüyası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu...
Rusya’nın yapay zekalı robotu tanıtımda yere kapaklandı! Sosyal medyada alay konusu oldu
Sosyal Medya

Rusya’nın yapay zekalı robotu tanıtımda yere kapaklandı! Sosyal medyada alay konusu oldu

Rusya’nın geliştirdiği ilk yapay zekalı insansı robotun tanıtımı ilginç anlara sahne oldu.
Sözcü’nün fotoğraf oyunu ifşa oldu! Eski bakan Süleyman Soylu’ya alçak itibar suikastı
Siyaset

Sözcü’nün fotoğraf oyunu ifşa oldu! Eski bakan Süleyman Soylu’ya alçak itibar suikastı

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Havalimanı’nın açılışında çekilen bir fotoğrafın Kocaeli’de ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23