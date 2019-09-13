Kontrolden çıkan kamyonet dereye uçtu
Trabzon'da kontrolden çıkan araç dere yatağına düştü.13 Eylül 2019 Cuma 11:01
Ortahisar ilçesi Zafanoz Caddesinde Ayşegül A. yönetimindeki kamyonet, virajı alamayıp yaklaşık 4 metre yükseklikten dere yatağına düşerek, ters döndü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla hafif yaralı olarak araçtan çıkarılan Ayşegül A, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.
Araç, dereden vinç yardımıyla çıkarıldı.
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