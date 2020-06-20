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Aktüel

Kontrolden çıkan cip şarampole uçtu: 1 yaralı

Manisa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan cip şarampole uçtu.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 00:51:00 -
Kontrolden çıkan cip şarampole uçtu: 1 yaralı

Manisa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan cip şarampole uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 23.15 sıralarında Şehzadeler ilçesi Mimar Sinan Bulvarı Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı girişinde meydana geldi. Saruhanlı istikametinden eski garaj mevkiine doğru seyir halinde olan H.S. yönetimindeki 45 UD 077 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı girişinden şarampole uçtu. Kazada sürücü H.S. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü H.S’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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