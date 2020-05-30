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Aktüel

Kontrolden çıkan araç takla attı:3 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkıp takla attı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 18:53:31 -
Kontrolden çıkan araç takla attı:3 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkıp takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Çınar ilçesine bağlı Ağaçsever köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 UT 6298 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzenine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çınar İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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