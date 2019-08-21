Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı Zonguldak’ta kontrolden çıkan aracın takla atarak ters döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.

Zonguldak’ta kontrolden çıkan aracın takla atarak ters döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-İstanbul karayolu Elmacı mevki rampasında meydana geldi. Zonguldak’tan Kdz. Ereğli’ye seyir halindeki Hasan G. idaresindeki 67 AU 022 plakalı panelvan araç kontrolden çıkarak takla atarak ters döndü. Kazada araçta bulunan sürücü Hasan G. kendi imkanları araçtan çıkmayı başardı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü, ilk müdahalenin ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza yapan araç; çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.