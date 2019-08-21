0553 313 94 23

Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

Zonguldak’ta kontrolden çıkan aracın takla atarak ters döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:05
Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

Zonguldak’ta kontrolden çıkan aracın takla atarak ters döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-İstanbul karayolu Elmacı mevki rampasında meydana geldi. Zonguldak’tan Kdz. Ereğli’ye seyir halindeki Hasan G. idaresindeki 67 AU 022 plakalı panelvan araç kontrolden çıkarak takla atarak ters döndü. Kazada araçta bulunan sürücü Hasan G. kendi imkanları araçtan çıkmayı başardı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü, ilk müdahalenin ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan kaza yapan araç; çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal’ın parklarındaki güneş enerjisi sistemleri güncelleniyor
    1. Kartal’ın parklarındaki güneş enerjisi..
    2. Olası savaş öncesi kritik hamle! 125..
    3. Kartal’ın muhtarları temiz bir çevre..
    4. Almanya'da SPD Genel Başkanlığı yarışı
    5. Zurnanın Ustaları Muğla’da buluşuyor
    6. "KOBİ'ler İçin Gümrük Birliği" projesi..
    7. Zehir taciri 44 kişi tutuklandı
    8. Rektör Çomaklı, Ulusal Palandöken..
    9. Kayyım'dan flaş hamle! Meclis fesh..
    10. Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1..
    11. Başkan Yalçınkaya’dan kadınlara..
    12. Uyuşturucu taciri 44 kişi tutuklandı
    13. Mounie ikna edildi! Gözler İngiliz..
    14. İl Milli Eğitim ve Yakutiye İlçe Milli..
    15. Başkan Tarhan, kadın üretici..
    16. Gelen sese kayıtsız kalmayan yönetmen..
    17. Kaş Belediyesi mahalle yollarını..
    18. Eski istihbaratçıdan flaş operasyon..
    19. YouTube'un yapay zekası yüzlerce..
    20. Erzincan’da kuru fasulye çeşidinin..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!