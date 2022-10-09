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Yerel Kontolden çıkan araç 40 metre sürüklendi: 1 ölü
Yerel

Kontolden çıkan araç 40 metre sürüklendi: 1 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağışla kayganlaşan yolda meydana gelen kazada yol kenarındaki yamaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 09:55:00 -
Kontolden çıkan araç 40 metre sürüklendi: 1 ölü

Kaza 01.00 sıralarında İnegöl'ün Gündüzlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Tahtaköprü mahallesinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ahmet Güney yönetimindeki hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yoldan çıkan araç, yol kenarında yamaca çarparak 40 metre sürüklendi. Kazayı gören sürücüler 112’ye haber verdi. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sürücü, hayatını kaybetti.

Sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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