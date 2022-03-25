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Yerel Konteynerde feci yangın! Bir kişi...
Yerel

Konteynerde feci yangın! Bir kişi...

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, ev olarak kullanılan konteynerde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekibinin yaptığı ilk inceleme sonucuna göre yangının elektrikli ısıtıcıdan çıkmış olabileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 17:44:00 -
Konteynerde feci yangın! Bir kişi...

Aşağı Mahallesi pazar yerindeki konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesi sonrası, konteynerde yaşadığı belirtilen Şaban Ülker'in (52) cesedine ulaşıldı. Yangın nedeniyle bir köpeğin de telef olduğu belirlendi.

İtfaiye ekibinin yaptığı ilk inceleme sonucuna göre yangının elektrikli ısıtıcıdan çıkmış olabileceği belirtildi.

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