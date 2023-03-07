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Yerel Konteyner kentte mevlit programı düzenledi
Yerel

Konteyner kentte mevlit programı düzenledi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya'da Berat Kandili münasebetiyle konteyner kentte mevlit programı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 08:36:00 -
Konteyner kentte mevlit programı düzenledi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya'da Berat Kandili münasebetiyle konteyner kentte mevlit programı düzenledi.
Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı deprem bölgesi Malatya ilinde Berat Kandili münasebetiyle konteyner kentte mevlit programı düzenledi. Mevlit ve duaların okunduğu programda çeşitli ikramlar dağıtıldı.
Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, "Kahramanmaraş merkezli ve on bir ilimizi etkileyerek büyük bir yıkım, hasar ve binlerce can kaybına neden olan deprem bölgelerinden biri olan Malatya’da hayatın normale dönmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugün dualarımız depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için rabbim mekanlarını cennet eylesin. Depremden etkilenen ve konteyner kentlerde hayatlarını sürdüren vatandaşlarımızın hem ibadetlerini yapabilmeleri ve her türlü sosyal kültürel etkinliklerin yapılabilmesi için alanlar oluşturuldu. Bugün Berat Kandili münasebetiyle daire başkanlığımızca bir program düzenleyerek mevlit okutup dualar ettik. Ayrıca hazırlanan ikramlar dağıtıldığı. Programa katılamayan vatandaşlarımızı da ziyaret ederek ikramlar dağıtarak sohbet ettik. Ayrıca yaşlı bakım evi ve rehabilitasyon merkezinde kalan vatandaşlarımızı da unutmadık. Yine Selahaddin Eyyübi Yurdunda konaklayan depremzedeler, kamu görevlileri ve personellerimize de Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ikramlıklar ve yurt yemekhanesi tarafından hazırlanan sütlaç ikramları dağıtıldı" dedi.
Program dualar eşliğinde son buldu.

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