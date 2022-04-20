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Yerel Kontağı çevirdiği an minibüs aniden yanmaya başladı!
Yerel

Kontağı çevirdiği an minibüs aniden yanmaya başladı!

Elazığ'da, içinde mobilya malzemesi ve tinerin bulunduğu bir minibüs, sürücünün kontağı çevirmesiyle alev aldı. Araçta bulunan işçilerden biri yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 14:52:00 -
Kontağı çevirdiği an minibüs aniden yanmaya başladı!

Olay, Elazığ'ın İcadiye Mahallesi Hürriyet Caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, içinde tiner ve mobilya malzemesinin bulunduğu işçilere ait minibüs, sürücünün kontağı çevirmesiyle bir anda alev aldı.

Meydana gelen küçük çaplı yangının büyümesi üzerine minibüste art arda patlama yaşandı.

Patlamalarla panikleyen işçiler ve sürücü kendilerini araçtan dışarı atarken olayda bir işçi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü. E.M adındaki yaralı ambulans ile Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. (İLKHA)

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