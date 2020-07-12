'Konstantinopolis' hayali görenler Ayasofya kararını sindiremedi
Dünyanın gündemine oturan Danıştay kararı sonrası tekrar özüne dönen Ayasofya, Yunan milletini kudurttu. Ayasofya kararını duyan halk sokağa döküldü, ortalık karıştı. Nefret, kaos ve hazımsızlığın baş gösterdiği eylemde "Türkler Ayasofya dışına" sloganları atıldı.
İstanbul'da bulunan Ayasofya, Danıştay kararıyla 86 yıllık esaretin ardından müzeden camiye çevrilirken, konstantinopol hayalleri kuran Yunanlılar bu kararı sindiremeyip sokaklara döküldü. Nefretin hakim olduğu eylemde Yunanlılar, "Türkler Ayasofya dışına" sloganları atarak bayrak Yunanistan bayrağı açtılar.