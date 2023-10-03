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Gündem "Konsolos" suç örgütüne üye çıktı
Gündem

"Konsolos" suç örgütüne üye çıktı

Yeniakit Publisher
2023-10-03 07:37:00 -
"Konsolos" suç örgütüne üye çıktı

Ofisinin kapısına “Konsolosluk” tabelası asan ve milyonluk vurgun iddiası ile gündeme gelen İzmirli iş insanı İbrahim Dönertaş hakkında yeni gelişme...

İzmirli iş insanı İbrahim Dönertaş geçtiğimiz günlerde, İzmir’i sarsan haberlerle gündeme geldi. 

Devlet bankasından iş gereği çektiği krediyi kendi şahsi hesabına yatırtması ve İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan ofisinin kapısına astığı “Konsolosluk” tabelası güvenlik şubenin ofise yaptığı baskınla indirilmesi İzmir gündemini değiştirdi.

İş insanı olan İbrahim Dönertaş’ın İnşaat şirketi sahibi olarak sicilinin bir hayli kabarık olduğu ortaya çıktı. 2009 yılında resmî belgede sahtecilik, suç örgütüne üye olma ve 4708 sayılı kanuna muhalefet davası hakkında açılmış asliye cezada yargılamasının devam ettiği ifade edildi.

İnşaat firması olarak yol, köprü ve bina inşaatlarında yüklenici firma olarak yer alan Dönertaş, inşaat malzemelerini eksik ve hatalı kullanması nedeniyle 4708 sayılı kanun hükümlerinin uygulanması kararı gereği “Yapı denetim kuruluşunun icraî veya ihmali davranışla yeni iş almaktan men cezası uygulanmasını gerektiren fiiller nedeniyle görevini kötüye kullanan yapı müteahhidinin altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülmüştür” ifadeleri yer almakta.

Organize işler içerisinde bulunduğu iddia edilen Dönertaş’ın Makedonya Konsolosluğu görevinin bitmiş olmasına rağmen Konsolosluk tabelasını asıp vatandaşlık işlemleri yürüttüğü gerekçesiyle hakkında 2023 yılında “kamu görevinin usulsüz üstlenmesi“ davası açıldı.
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