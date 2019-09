KONSEM Etüt Merkezi’nde yeni eğitim yılı açıldı

Her yıl onlarca öğrenciyi hayallerine kavuşturan, eğitimde fırsat eşitliği sunan Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi (KONSEM)’nde, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı düzenlenen törenle başladı.

Bu yıl yüzde 90 başarı oranı ile üniversiteye öğrenci yerleştiren Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezinde yeni dönem heyecanı başladı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuba Erke Bostan ve Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Batı’nın da katıldığı törenle açıldı. Törende konuşan Tuğba Erke Bostan, “Sizler ne kadar heyecanlıysanız bizlerde o kadar heyecanlıyız. Yeni eğitim yılı öncesi yaptığımız toplantılarda öğretmenlerimiz ve bizler siz öğrencilerimiz için en iyisini yapmaya çalıştık. Bu gün sizler kadar aslında bizlerde heyecanlıyız. Önümüzdeki sene bu zamanlar hepiniz çok iyi yerlerde, çok başarılı öğrenciler olarak farklı heyecanları yaşayacaksınız. Ama her şeyden önemlisi iyi bir birey olabilmek, mutlu olabilmek. Ondan sonraki noktada zaten her şeyi en iyi şekliyle yapacaksınız. Bizler her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Öğretmenlerimizle birlikte hep sizin yanınızda olacağız bunu unutmayın arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Üzülmeyin, stres yapmayın, psikolojinizi bozmayın. Bunu başardığınız takdir de sonuç inan çok daha iyi oluyor" ifadelerinde bulundu.

Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezinde yeni dönem Yükseköğretim Kurumları Sınavına hazırlanan 13 öğrenci grubu bulunuyor. Bu öğrenci grupları Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih ve Coğrafya dersleriyle ilgili kurs görüyor. Liseye Giriş Sınavına hazırlanan ise 14 öğrenci grubu mevcut. Bu öğrenci grupları ise Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve İngilizce ile ilgili kurs görüyor.