Konsantre vişne suyu! Uykusuzluğa çare, Vişne! Gece kuşu olmayın, iyi gelecek! Sıra dışı ilginç uyku formülü

Uykusuzluğa çare: Vişne

“Vişne, ekşi tadı ve yakut kırmızısı rengi veren doğal bir bileşik olan antosiyanini içeriyor. Bir çeşit flavonoid olan bu fitokimyasalın sağlık için oldukça önemli faydaları mevcuttur” diyen Diyetisyen Kandıralı “Yapılan çalışmalar vişne suyunun uyku süresi ve kalitesini iyileştirmede, uykusuzluğun şiddetini azaltmada ve genel uyku verimliliğini arttırmada etkili olduğunu bulmuştur. Vişne melatoninin birkaç doğal kaynağından biridir. Melatonin vücudun iç saati gibidir, uyku-uyanıklılık döngüsünün düzenlenmesinden sorumludur. Araştırmacılarda, içeriğindeki melatonin ve antosiyanin kombinasyonunun daha iyi bir uykuya yardımcı olabildiğini belirtmektedir.” şeklinde konuştu.

Uykusuzluğa çare: Vişne



Uykusuzluk sorunu çeken yaşlı bireylerde yapılan bir çalışmada; 2 hafta boyunca günde 2 kez içilen vişne suyunun uyku süresini yaklaşık 90 dakika kadar uzattığının görüldüğünün altını çizen Kandıralı, şu bilgileri verdi:

“Uyku kalitesini arttırır: Bir çalışmada; 7 gün boyunca günde 2 bardak vişne suyu konsantresi tüketenler 40 dk daha fazla uyuyabilmiş ve uyku verimliliğinde % 6 artış gözlenmiştir. Günde 2 su bardağı vişne suyu içebilir veya ara öğünlerde kuru vişne tüketilebilir. Atletler ve sporcular vişne suyunu spor sonrası bir toparlanma içeceği olarak görmeye başladılar. Anti inflamatuar ( iltihap karşıtı) özelliklerinden ötürü vişne suyu egzersiz sonrası kas ağrılarını hafifletmede yardımcıdır. Yorucu egzersizler geçici inflamasyon ve oksidatif strese neden olur bu da kas hasarı, kas ağrıları ve iyileşme süresinin azalması ile sonuçlanır. Vişne içerdiği konsantre antosiyaninler ile bu 3 sorunu da gidermeye yardımcıdır. Çalışmalar vişne suyunun hem uzun mesafe koşularda hem de yoğun vücut geliştirme antremanlarında kas zayıflığı ve ağrılarını azaltmada etkili olduğunu göstermiştir. Daha hızlı iyileşme sağlar: Yapılan bir çalışmada; erkek bisikletçilerin 3 gün sürecek yarış öncesi 7 gün boyunca günde 2 kez vişne suyu içtiklerinde daha az oksidatif strese ( %30 daha az ) ve inflamasyona maruz kaldığı gözlenmiştir. Bir başka çalışmada maraton koşucuları koşudan 5 gün önce , koşu günü ve koşudan 2 gün sonra vişne suyu tükettiklerinde daha hızlı bir iyileşme süreci kaydetmişler. Kas ağrılarını azaltır: Bir çalışmada; 315 km’lik bayrak koşusunda koşucular hem bir hafta öncesinde hem de koşu gününde 2 bardak vişne suyu tükettiklerinde yarış sonrası daha az kas ağrısında maruz kaldıkları görülmüştür. Daha az kas hasarı ile sonuçlanır: Yapılan bir çalışmada ; tüketilen vişne suyu vücut geliştirme egzersizlerinden sonra 4 gün boyunca kas harabiyeti ve kuvvet kaybı % 4 seviyelerinde seyretmiştir. Vişne suyu tüketmeyenlerde bu oran %22’ ye kadar çıkabilmektedir. Çalışmalardan önce ortalama 300 ml vişne suyu içilebilir. Çoğu çalışma 240-360 ml arası günlük vişne suyu önermektedir. Çalışma sırasında 30 dk içinde bir ek bardak daha içilebilir veya kuru vişne atıştırılabilir. Donmuş vişne ve yoğurt ile bir toparlanma içeceği bile hazırlanabilir. Çalışmalar artirit ve guta bağlı inflamasyonları azalmada etkili olduğunu göstermektedir.”



OSTEOARTİRİTLE MÜCADELEDE YARDIMCIDIR

Bir çalışmada ; 21 gün boyunca günde 2 kez 315 ml vişne suyu tüketimi inflamasyonun serum göstergelerinde belirgin bir düşüş göstermiştir. Bunun sonucunda osteoartiritli hastalarda vişne suyunun etkili bir tedavi yöntemi olabileceği düşünülmektedir. Şu an içtiğiniz hangi meyve suyu varsa onu vişne suyu ile değiştirin. En fazla anti inflamatuar özellik vişne suyu konsantrelerinde vardır. Diyet ve egzersiz değişiklikleri kalbinizi sağlıklı tutmak için iyi bir yoldur. Daha fazla sebze ve meyve yemeye başlayın .Özellikle rengi koyu olanlar daha iyidir.

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KALBİ KORUR

Bir çalışmada; Yüksek oranda antosiyanin alımı ( daha çok mor ve koyu kırmızı sebze ve meyvelerde bulunur) genç ve orta yaşlı kadınlarda miyokard enfarktüsüne yakalanma riskini azaltmıştır.

FELÇ RİSKİNİ AZALTIR

Bir çalışmada; Vişne vücutta reçete edilen ilaçlara benzer hareket ediyor ve metabolik sendromlu hastalarda yağ ve şekeri düzenliyor.

TRİGLİSERİDLERİ DÜŞÜRÜR

Kanda yüksek trigliserid kalp hastalığına yakalanma riskini arttırır. Bir çalışmada; Günde 1 bardak vişne suyu trigliseridleri %17 oranında düşürme etkisine sahiptir.

KOLESTEROL SEVİYELERİNİ DÜŞÜRÜR

Bilim adamları kiraz tozu verilen farelerde %26 daha düşük kolesterol seviyesi olduğunu ve iyileşmiş kardiyovasküler sağlıktan ötürü daha erken ölüm riskinde %65 azalma olduğunu saptamışlardır.

Güne bir bardak vişne suyu ile başlanabilir veya sabah kahvaltısında yulaf ezmesine ceviz ve kuru vişne konabilir. Kalbe dost omega 3 zengini somon balığı tüketirken aroma kazandırmak için dondurulmuş vişne eklenebilir. Tam tahıllı yemeklere kurutulmuş vişne ekleyin veya taze meyve salatalarınızda mutlaka bulundurun.

ÜRİK ASİT SEVİYELERİNİ AZALTIR

Bir çalışmada ; 4 hafta boyunca günde 1 bardak %100 vişne suyu kanda daha düşük ürik asit seviyesi ile ilişkilendirilmiştir. Ürik asit hem inflamasyon hem de kardiyovasküler hastalıklar için bir risk faktörüdür.

GUT ATAKLARI RİSKİNİ AZALTIR

Bir çalışmada ; Gutlu hastalar 2 gün boyunca vişne tükettiklerinde gut ataklarında % 35 azalma gözlenmiştir. Ürik asit düşürücü bir ilaçla birlite tüketildiklerinde ise gut atakları %75 daha az görülmüştür.

Konsantre Vişne Suyu Tarifi İçin Malzemeler

2 kg vişne

4 litre su

6-7 su bardağı şeker

Yarım limon suyu

Konsantre Vişne Suyu Tarifi Nasıl Yapılır?

Vişneler ayıklanır, yıkanır ve geniş bir tencereye alınır.

Üzerini geçecek kadar su koyulur. Vişneler yumuşayıp çatlamaya başladığında ocağın altı kapatılır.

Rengini suya vermesi için vişneler 1-2 saat suyun içerisinde bekletilir.

Bekleme sonunda vişnelerin suyu ayrı bir tencereye süzülür.

Süzülen vişne suyu tekrar ocağa alınır, şekeri ilave edilir, kapağı açık şekilde 1 saat kaynamaya bırakılır.

Üzerinde oluşan köpükleri alınır. Kıvamı koyulaştığında limon suyu eklenerek ocaktan indirilir.

Sıcak sıcak cam kavanozlara doldurulur, kapak sıkıca kapatılır ve ters çevrilir.

Soğuduktan sonra gölge bir yerde muhafaza edilir.

Servis yapılacağı zaman sulandırılarak ikram edilir.

AFİYET OLSUN…

Not: Vişne zamanı yapıp kışın tüketebilirsiniz. Suyunu süzdüğünüz vişneleri süzgeçten geçirip pelte yapabilirsiniz ve bu pelte ile vişne sosu hazırlayarak pastalarda kullanabilirsiniz.