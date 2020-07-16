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Spor

Konrad Michalak kimdir nerelidir? Konrad Michalak kaç yaşında?

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Konrad Michalak’ı transfer etmek için kancayı taktı. Fenerbahçe’nin renklerine katmak istediği Konrad Michalak hayatı biyografisi merak edilmeye başlandı. Konrad Michalak, forma giydiği 12 mücadelede 3 asist yaptı. Michalak, bu 3 asistin 2’sini Ankaragücü’nün Fenerbahçe’ye karşı 2-1 kazandığı karşılaşmada gerçekleştirdi. Peki Konrad Michalak kimdir nerelidir? Konrad Michalak kaç yaşında? İşte Konrad Michalak kimdir özgeçmişi.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 15:56:00 - 2020-07-16 15:57:06
Konrad Michalak kimdir nerelidir? Konrad Michalak kaç yaşında?

Konrad Michalak (d. 19 Eylül 1997, Szprotawa) Polonyalı futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde oynamaktadır. Orta saha oyuncusu olan  25 yaşındaki futbolcu, 18 numara formayı giyiyor. Polonya U20 ve U21 formaları giydi. 1.75 boyunda ve  Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyiyor. Genel olarak Sağ Kanat ve Forvet arkasında izlediğimiz oyuncu Ankaragücü'ne Rusya takımı Akhmat Grozny'den kiralık olarak geldi. 30.06.2020 tarihinde sözleşmesi sona erecek. Piyasa değeri 700 bin Euro!

 

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