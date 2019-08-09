Konoplyanka Beşiktaş'ta!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yarıştığı Konoplyanka transferinde kara kartallar mutlu sona ulaştı.



Fenerbahçe, Konoplyanka’nın transferinden çekilince Beşiktaş’ın eli güçlendi. Schalke, Beşiktaş’ın yaptığı 2 milyon euro’luk teklifi kabul edince Ukraynalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bu transfere onay vermesi halinde Ukraynalı futbolcu önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak.

Konoplyanka Instagram'da yaptığı bu yorum ile Beşiktaş'a transfer olduğunu resmen doğruladı. 433 isimli futbol sayfasına gönderdiği siyah beyaz emojilerle Beşiktaş'a transfer olacağını gayriresmi bir şekilde açıkladı.