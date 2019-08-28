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Konkordatodan çıkış tam gaz

Geçen yılın son çeyreğinde zirveye ulaşan konkordato başvuruları bu yıl ekonomide yaşanan dengelenme süreciyle sert bir düşüş yaşadı. Bankalar ile şirketlerin yaptığı müzakereler sonucunda bugüne kadar 905 firma ve bu firmaların bankalara olan 10,4 milyar liralık kredi borcu konkordatodan kurtuldu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:19
Konkordatodan çıkış tam gaz

 Yeni Akit  Ekonomi 

Ekonomik göstergelerdeki pozitif gelişmelerin piyasalara yansımasıyla konkordatodan çıkan firmaların sayısı da artmaya başladı. Bankalar ile şirketlerin yaptığı müzakereler sonucunda bugüne kadar 905 firma ve bu firmaların bankalara olan 10,4 milyar liralık kredi borcu konkordatodan kurtuldu.

Başvuru sayısı düşüyor

Geçen yılın ekim ayında 455’i bulan konkordato başvuruları, kasımda 483, aralıkta ise 324 olarak gerçekleşti. Söz konusu sayı, bu yılın ocak ayında 167’ye gerilerken, şubat ayında 156 oldu. Söz konusu sert düşüş trendi devam ederken, mart ayında konkordato başvurusu yapan şirket sayısı 96’ya indi.

Bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren başvurulardaki düşüş sürerken, nisan ayında 73 olan konkordato başvuruları, mayısta 97, haziranda da 83 olarak gerçekleşti. Buna göre, 2018 yılının son çeyreğindeki bin 262 olan konkordato başvuruları, üçte birine düşerek bu yılın ilk çeyreğinde 419’a indi. Yılın ikinci çeyreğinde ise 253 olan bu sayı, dengelenme sürecinin belirginleşmesiyle geçen yılın son çeyreğinin beşte biri seviyesine geriledi.

905 firma süreçten çıktı

Konkordato başvurularındaki düşüşün yanı sıra konkordato sürecinden çıkan firma sayısı da artış gösterdi. Bankalar ile şirketlerin yaptığı müzakereler sonucunda bugüne kadar 905 firma konkordato sürecinden çıktı. Bu firmaların bankalara olan 10,4 milyar liralık kredi borcu da konkordato kapsamından çıkmış oldu.

Konkordatodan çıkan firma sayısının artmasında bankaların bu yöndeki adımları da etkili oldu. Bankalar, kredi borçlarını ödemekte zorlanan firmalara daha fazla kolaylık sağlarken, zordaki firmalara, bizzat bankalarca çözüm önerileri sunulduğu belirtildi. Bankalarca firmaların mali durumlarına uygun çözüm paketleri sunulmasıyla, süreci suistimal etmeyen ve borcunu ödeme niyetinde olan firmalarla anlaşmaya varılıyor.

Anlaşmaya vardılar

Nuhoğlu İnşaat, Ömür Çelik, Teknik Alüminyum, ABC Uluslararası Transport, Empress Mücevherat (Gilan Mücevherat), CW Enerji Mühendislik, Taha Kargo Dış Ticaret, Misba Turizm, Hürel Otomotiv, Kayra İplik, Asya Halı gibi sektörlerinde tanınan çok sayıda firma, bankalarla ve diğer alacaklılarıyla anlaşarak konkordatodan çıktı. Çok sayıda firma ise bankalarla anlaşmaya vardı, konkordatodan çıkma sürecine girdi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:19
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  10. CW Enerji Mühendislik
  11. Taha Kargo Dış Ticaret
  12. Misba Turizm
  13. Hürel Otomotiv
  14. Kayra İplik
  15. Asya Halı

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