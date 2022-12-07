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Dünya Kongreyi feshetme kararı almıştı! Peru Cumhurbaşkanı gözaltına alındı
Dünya

Kongreyi feshetme kararı almıştı! Peru Cumhurbaşkanı gözaltına alındı

Peru'da Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurulması kararı alan Cumhurbaşkanı Pedro Castillo gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 23:08:00 -
Kongreyi feshetme kararı almıştı! Peru Cumhurbaşkanı gözaltına alındı

Peru'da Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurulması kararı alan Cumhurbaşkanı Pedro Castillo gözaltına alındı.

Castillo, hükümeti devirmeye çalışmakla suçladığı Kongre'nin feshedildiğini ve acil durum hükümetinin kurulduğunu bildirmişti.

Pedro Castillo, ulusa sesleniş konuşmasında, Kongre'nin feshedildiğini, bugünden itibaren ülkeyi acil durum hükümetinin yöneteceğini ve yeni Kongre için seçime gidilerek 9 ay içerisinde yeni anayasanın hazırlanacağını söylemişti.

Kongre'nin hükümetini hedef aldığını ifade eden Castillo, "Kongre hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi yerle bir etti. Bir 'Kongre diktatörlüğü' kurmak için Anayasa Mahkemesi'nin onayıyla güçler dengesini bozdu." demişti.

 

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