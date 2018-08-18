0553 313 94 23

Kongreye katılan Bülent Arınç'tan sitem dolu sözler

AK Parti Kongresi'ne katılan Bülent Arınç, Başkan Erdoğan'ın siyasi hayatını anlatan filmde yer almamasına sitem etti. Arınç, "Şu 16 dakikalık filmde benim 1 saniyelik bir karede yer almam gerekmez mi? Gerekir." ifadelerini kullandı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 17:20
Kongreye katılan Bülent Arınç'tan sitem dolu sözler

AK Parti 6. Olağan Kongresi'ne katılan partinin kurucu üyelerinden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından Habertürk ekranlarında kongre sürecini değerlendirdi.

Konuşmasında açıkça sitemini dile getiren Arınç, şunları söyledi:

"16 dakikalık sinevizyonda yola birlikte çıktıklarıyla bir kare bile göremedim. Onlardan biri benim. Buna üzülmedim mi? Üzüldüm. Ben kimim peki? Bu partiyi kuran üç kişiden biriyim. 70 kurucu vardır, bunların 53'ü milletvekilidir ama fotoğraflarda en çok bizim üçümüz (Gül, Erdoğan, Arınç) görünür. Üstelik o 53 milletvekilinin Meclis'teki grup başkanıyım ben. Genel başkanımız olmadığı için grup toplantılarında ben konuştum. Kurucular kurulu toplantısında bizim genel başkan adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır diyerek ben ilan ettim. Ondan sonra ilk Meclis başkanı benim. Recep Tayyip Erdoğan başbakan olarak ne kadar sorun yaşadıysa ben kat kat fazlasını yaşadım. Daha sonra başbakan yardımcığı yaptım. Şu 16 dakikalık filmde benim 1 saniyelik bir karede yer almam gerekmez mi? Gerekir. Bunun kabahatlisi haşa sayın Erdoğan değil. Ben onun vefasının şahidiyim. Bunu hangi ajans yaptıysa kabahat onda."

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 17:20
  1. Bülent Arınç
  2. ak parti
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. AK Parti 6. Olağan Kongresi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
    1. Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale..
    2. Terör örgütüne ağır darbe
    3. Hulusi Akar'dan Münbiç açıklaması
    4. Öğretmen alımları 20 bin sözleşmeli..
    5. Papaz Brunson hırsız çıktı!
    6. MSB, bedelli askerlikte ilk celp..
    7. Çin'den Bakan Çavuşoğlu'na destek..
    8. Arap dünyasından çarpıcı Erdoğan..
    9. Hakkari'de terör örgütü PKK'ya operasyon
    10. Hakkari'de 1 terörist öldürüldü
    11. Bayram tatilinin ilk gün kaza..
    12. Galatasaray'ın Niasse hamlesi..
    13. Kapıkule'de tır kuyruğu 12 kilometreye..
    14. Milli SİHA'lara müthiş özellik!..
    15. Lyon başkanı bombayı patlattı! ''Yeni..
    16. Pakistan'da yeni kabine resmen açıklandı
    17. Trump'ı çıldırtan gelişme! Türkiye'ye..
    18. Kongreye katılan Bülent Arınç'tan..
    19. Efsane atlet Usain Bolt'un futbol..
    20. Çorum'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 1..
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    İmam atandığı köyü imar etti
    İmam atandığı köyü imar etti
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    İkiyüzlü din istismarcıları
    İkiyüzlü din istismarcıları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
    Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?